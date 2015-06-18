У Раді вже є подання на звільнення Наливайченка, депутати мають його розглянути - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом, відповідаючи на запитання журналістів.

“Є подання і парламент має його розглянути і розгляне”, - сказав Гройсман.

Водночас він не уточнив, коли саме має відбутися розгляд подання.

Читайте також"Самопоміч" готова голосувати за відставку Наливайченка - Соболєв

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Наливайченка з посади голови Служби безпеки України.

Наливайченко був призначений на посаду голови СБУ 24 лютого 2014 року.