У Раді вже є подання на звільнення Наливайченка, депутати мають його розглянути - Гройсман
10:16, 18 червня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляє, що до парламенту надійшло подання президента України Петра Порошенка на звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, і депутати мають його розглянути.
Гройсман не уточнив, коли саме має відбутися розгляд подання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом, відповідаючи на запитання журналістів.
“Є подання і парламент має його розглянути і розгляне”, - сказав Гройсман.
Водночас він не уточнив, коли саме має відбутися розгляд подання.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Наливайченка з посади голови Служби безпеки України.
Наливайченко був призначений на посаду голови СБУ 24 лютого 2014 року.
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