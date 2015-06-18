Ситуація навколо Наливайченка створена, щоб відтягнути розгляд у ВР питання місцевих виборів - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Все, що протягом цього тижня відбувається довкола СБУ і відносин СБУ з президентом, є ніщо інше як забирання уваги і ширма для того, щоб сьогодні, як в останній день, не проголосувати закон про вибори", - сказав Березюк і додав, що всі "заворожені абсолютно безпідставним і неіснуючим конфліктом".

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Він наголосив, що якщо сьогодні не буде ухвалено закон про місцеві вибори, проект якого розроблений групою народних депутатів, представниками громадянського суспільства й експертами, то лише "позачергова сесія парламенту може зробити те, що цей закон зможе запрацювати на виборах у жовтні".

"Якщо цього не буде зроблено, країна повертається до старої системи. А це означає злочинну мажоритарку, а це означає, що ми не розвиваємося, і парламент не виконує своєї основоположної законотворчої функції", - вважає Березюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А).

За це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Слідом за Наливайченком пішов його радник Маркіян Лубківський.