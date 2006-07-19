Луценко готує ”сюрприз” Морозу

Члени Соціалістичної партії України, які не підтримали Олександра Мороза і вийшли з партії, планують створити нове політичне об`єднання. Про це заявив брат міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Сергій, повідомляє "КоммерсантЪ-Україна".

Луценко переконаний, що створення нової партії потрібне в першу чергу Україні.

"Є багато чесних людей, яких потрібно об`єднати", – сказав він. За словами Луценка, ініціаторами створення партії "Європейські ліві" (саме так вона називатиметься) виступили "чесні екс-члени Соцпартії".

Він також повідомив, що охочі влитися в ряди нової партії вже є, правда не назвав їх імена.

Можливо, партію очолить молодий політик – принаймні, в Києві вже проводиться робота в цьому напрямі. Не виключено також, що цим лідером може бути Юрій Луценко.

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