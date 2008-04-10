Тимошенко знає, що Ющенко категорично проти, але спробує переконати його та НУ-НС

Фракція БЮТ наполягатиме на включенні законопроекту про проведення виборів міських голів у два тури до завтрашнього порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після завершення київської міської міжпартійної конференції БЮТ.

“Наша політична сила, наша фракція буде наполягти на тому, щоб цей законопроект був розглянутий. Ми будемо переконувати наших колег з НУ-НС, щоб вони також підтримали цю ініціативу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ додала, що пробуватиме переконати Президента України Віктора ЮЩЕНКА у необхідності прийняття такого закону. “Наскільки мені відомо, Президент категорично проти цього закону, і, як наслідок, фракція НУ-НС також не підтримує цей закон”, - сказала вона.