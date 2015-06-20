Порошенко не приїхав на найбільший в Європі форум з безпеки, де мав виступати - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко не бере участь у найбільшому в Центральній та Східній Європі безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі.

Його ім'я щезло з переліку спікерів пізно ввечері в п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як повідомлялося раніше, Порошенко мав взяти участь у GLOBSEC і за погодженням з організаторами був включений до офіційної програми саміту. Він мав брати участь у панелі про Україну та її роль в Центральній Європі. Водночас, за словами організаторів, до вечора п’ятниці не було ані формальної відмови, ані офіційного повідомлення про деталі його приїзду.

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Учасникам конференції не повідомили про причини змін.

Довідка. Конференція GLOBSEC є найбільшим дискусійних майданчиком, присвяченим безпековим питанням, у Центральній та Східній Європі, та входить у п’ятірку найвпливовіших у світі. Вона проводиться щорічно, цього року конференція пройде вдесяте. В ній беруть участь 9 голів держав та урядів.