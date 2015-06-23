Через новий закон про місцеві вибори третина округів може залишитися без депутатів - експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, коментуючи ухвалення парламентом за основу законопроекту №2831-3 "Про місцеві вибори".

За словами експерта, цей законопроект має низку суттєвих особливостей. Зокрема, залежність кандидатів у депутати районних, обласних та міських рад від партій: "Партії виставлятимуть своїх кандидатів. Але, якщо цей кандидат набере найбільше голосів, то не факт, що він потрапить у Раду. Тобто може так статися, що до 30% округів не будуть представлені депутатами в органах місцевого самоврядування".

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Також Бала зауважив, що бар'єри для партій (5%) і для блоків (7%) можуть призвести до ситуації, коли за мажоритарною складовою кандидат набере хоч 99% голосів, але якщо партія/блок, що його висунули, не подолає прохідний бар'єр за "партійною" частиною бюлетеня, то він не отримає мандат депутата.

Експерт висловив сподівання, що до другого читання у ВР законопроект буде допрацьований, щоб усунути згадані недоліки.

"На мою думку, все-таки слід виходити з мажоритарки, хто б що не говорив про неї. Бо з наявним варіантом законопроекту можна буде лишити чотири партії, що причетні до його написання, а всі інші 258 партій можна закривати для участі у місцевих виборах. А якщо вже хочуть іти за партійними списками, то Мін’юст має дозволити реєстрацію регіональних партій, які б займалися регіональними проблемами", - підсумував Бала.