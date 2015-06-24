Харківська міськрада знову відмовилася розглядати питання про визнання Росії агресором

Як передає кореспондент УНІАН, з голосу запропонував внести це питання до порядку денного позафракційний депутат Дмитро Маринін.

Він наголосив, що кілька разів письмово звертався з пропозицією про включення питання про визнання Росії країною-агресором до порядку денного засідання сесії Харківської міськради, однак "отримував відписки".

Читайте такожДепутатам у Харкові вручили повістки прямо під час засідання

Маринін висловив переконання, що внесення питання з голосу залишається єдиним можливим способом порушення цього питання.

"Я наполягаю, щоб сьогодні до порядку денного було включене питання про підтримання Верховної Ради та про визнання Росії країною-агресором", - сказав депутат.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес не запропонував депутатам проголосувати за включення до порядку денного озвученого питання, але закликав голосувати за вже сформований порядок денний.

"По-перше, в нас немає проекту рішення. Я говорив вам, що в політику наступного разу будете грати. Тому я ставлю на голосування порядок денний у цілому", - сказав Кернес.

За сформований раніше та розданий порядок денний проголосували 75 депутатів. Питання про підтримку постанови Верховної Ради про визнання РФ державою-агресором до порядку денного внесено не було.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Харківська міська рада відмовилася включити до порядку денного проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.

Пропозицію внести до порядку денного проект рішення підтримати постанову ВР також з голосу вніс Маринін.

У свою чергу Кернес наголосив, що не є компетенцією Харківської міської ради голосувати за політичні рішення. Крім того, мер підкреслив, що включення питання до порядку денного без розгляду його на комісіях суперечитиме регламенту.