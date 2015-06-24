Харківська міськрада знову відмовилася розглядати питання про визнання Росії агресором
Харківська міська рада черговий раз відмовилася включати до порядку денного питання про підтримку постанови Верховної Ради від 27 січня про звернення до європейських і світових інституцій та національних парламентів про визнання Російської Федерації державою-агресором.
Як передає кореспондент УНІАН, з голосу запропонував внести це питання до порядку денного позафракційний депутат Дмитро Маринін.
Він наголосив, що кілька разів письмово звертався з пропозицією про включення питання про визнання Росії країною-агресором до порядку денного засідання сесії Харківської міськради, однак "отримував відписки".
Читайте такожДепутатам у Харкові вручили повістки прямо під час засідання
Маринін висловив переконання, що внесення питання з голосу залишається єдиним можливим способом порушення цього питання.
"Я наполягаю, щоб сьогодні до порядку денного було включене питання про підтримання Верховної Ради та про визнання Росії країною-агресором", - сказав депутат.
У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес не запропонував депутатам проголосувати за включення до порядку денного озвученого питання, але закликав голосувати за вже сформований порядок денний.
"По-перше, в нас немає проекту рішення. Я говорив вам, що в політику наступного разу будете грати. Тому я ставлю на голосування порядок денний у цілому", - сказав Кернес.
За сформований раніше та розданий порядок денний проголосували 75 депутатів. Питання про підтримку постанови Верховної Ради про визнання РФ державою-агресором до порядку денного внесено не було.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Харківська міська рада відмовилася включити до порядку денного проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.
Пропозицію внести до порядку денного проект рішення підтримати постанову ВР також з голосу вніс Маринін.
У свою чергу Кернес наголосив, що не є компетенцією Харківської міської ради голосувати за політичні рішення. Крім того, мер підкреслив, що включення питання до порядку денного без розгляду його на комісіях суперечитиме регламенту.