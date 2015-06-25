Опубліковані SMS судді Чернушенка з "рекомендаціями", як треба вирішувати справи в суді (фото)

12:56, 25 червня 2015
Політика
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Антон Герашенко опублікував роздруківку смс-повідомлень, які отримував суддя Антон Чернушенко в період з квітня по листопад 2014 року, якими один з наближених до нього товаришів передавав прохання/доручення про те, як треба вирішувати ті чи інші питання в Київському апеляційному суді.

Геращенко опубликовал sms-переписку главы Аппеляционного суда / Facebook Антона Геращенко

Фотографії повідомлень опубликовані на сторінці Геращенко в Facebook.

"У деяких смс прямо вказувалися прізвища фігурантів справ, у деяких номери проваджень з державного реєстру судових рішень та рекомендації що потрібно зробити - "випустити на домашній арешт", "зменшити заставу з 30 мільйонів до 500 тисяч", "відкласти справу" і так далі", - написав Геращенко.

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За його словами, навіть одна така вказівка судді і тим більше намір судді виконати її - вже кримінальний злочин як з боку судді, так і з боку тих, хто давав йому такі доручення.

"Адже за кожним з них - грубе порушення закону або покривання злочинців", - зазначив радник міністра.

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Posted by Anton Gerashchenko on 25 червня 2015 р.
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