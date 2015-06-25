Опубліковані SMS судді Чернушенка з "рекомендаціями", як треба вирішувати справи в суді (фото)

Фотографії повідомлень опубликовані на сторінці Геращенко в Facebook.

"У деяких смс прямо вказувалися прізвища фігурантів справ, у деяких номери проваджень з державного реєстру судових рішень та рекомендації що потрібно зробити - "випустити на домашній арешт", "зменшити заставу з 30 мільйонів до 500 тисяч", "відкласти справу" і так далі", - написав Геращенко.

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За його словами, навіть одна така вказівка судді і тим більше намір судді виконати її - вже кримінальний злочин як з боку судді, так і з боку тих, хто давав йому такі доручення.

"Адже за кожним з них - грубе порушення закону або покривання злочинців", - зазначив радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Шокін звернувся з поданням до Верховної Ради про надання згоди на затримання і арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.