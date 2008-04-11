Богословська після виступу Тимошенко побачила хрюшок і степашок

Фракція Партії регіонів вважає «профанацією» сьогоднішню Годину запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Михайло ПАПІЄВ (фракція Партії регіонів).

Він підкреслив, що Партія регіонів наполягає на тому, «аби дні уряду не були такою профанацією, як сьогодні», коли відповіді прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО були необмежені у часі, а фракції Партії регіонів дали можливість задати лише два запитання.

М.ПАПІЄВ наголосив, що прем’єр-міністр не надала відповіді на запитання, які хвилюють людей. За його словами, склалося враження, що «Ю.ТИМОШЕНКО живе в одному вимірі, а громадяни України – в іншому вимірі».

Він зазначив, що сьогодні уряд нагадує передвиборчий штаб, який керується лише заявами. Він порадив Ю.ТИМОШЕНКО краще «займатися виборами у м. Києві», а не вирішувати загальнодержавні питання, бо коли вона починає «вирішувати якусь проблему, то вона поглиблюється». Зокрема, йдеться про ціни.

Народний депутат України Ірина АКІМОВА (фракція Партії регіонів) наголосила, що під час виступу Ю.ТИМОШЕНКО склалося враження, що «Юлія Володимирівна живе в якомусь своєму світі, в якому зростає економіка і добробут громадян України».

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів) вважає, що виступ Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні у парламенті – це «казка бабусі Аріни, і ми вже бачимо і хрюшок, і степашок, які вважають все доросле населення України маленькими дітьми, які не вміють рахувати навіть у своїх власних кишенях». Вона зазначила, що депутати не почули від уряду відповіді на запитання, за якими параметрами будуть подані зміни до бюджету на 2008 рік, а також термін розробки плану антиінфляційних дій.

І.БОГОСЛОВСЬКА наголосила, що урядом Ю.ТИМОШЕНКО було настільки «розкручено ціни», що це нагадує ситуацію, коли «вона розігнала потяг у прірву і хоче вискочити з вагона, щоб потяг вже упав, а вона буде казати: ой, які ви бідні, ой, як вам боляче». І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що «ми стали заручниками політичного аферизму Ю.ТИМОШЕНКО».