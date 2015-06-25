Україна не запросить членство в НАТО доки не досягне прогресу у реформах - генсек НАТО

Про це він повідомив журналістам у четвер в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я зараз відзначив, що заявили українці: вони не будуть подавати заявки доти, доки не просунуться глибше на шляху реформ. Коли Україна відчує, що готова запросити членство, ми дамо оцінку заявці України так, як і всім іншим заявкам", - сказав генсек НАТО.

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Говорячи про підстави довіри українському керівництву щодо намірів проводити реформи, Столтенберг зауважив, що "дуже часто НАТО є відповіддю на багато проблем, але НАТО не завжди є єдиною відповіддю на всі проблеми".

"Ми не можемо вирішити всі проблеми в Україні, але що ми можемо зробити, так це допомогти, надати політичну та практичну підтримку. Але у кінцевому рахунку це будуть самі українці, які будуть вирішувати свої власні проблеми", - наголосив генсек альянсу.