Петро Ющенко: будь-який Президент повинен планувати своє переобрання

Народний депутат України (фракція Наша Україна - Народна самооборона) Петро ЮЩЕНКО вважає, що будь-який Президент повинен планувати своє переобрання на другий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку.

«Я думаю, що тільки якісь надзвичайні обставини можуть вплинути на лідера, на Президента, щоб він не планував собі наступний термін», - сказав П.ЮЩЕНКО.

За його словами, будь-який лідер, зокрема й Президент, має термін для виконання своєї передвиборної програми, розрахованої на певний період. «Адже скільки треба всього досягти, скільки потрібно підключити механізмів і ешелонів, щоб її достатньо розгорнути», – зазначив депутат.

Він вважає, що кандидат у Президенти повинен мати програму, впровадження якої передбачає певний термін, який не завжди збігається з тривалістю одного періоду перебування на посаді глави держави. Інакше, за словами П.ЮЩЕНКА, і програма була б куца, і в чомусь не було б перспективи.