Кріль: БЮТ підтримає Шуфрича на посаду першого віце-спікера

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує Блок Юлії Тимошенко у співпраці з Партією регіонів, що загрожує існуванню Коаліції демократичних сил.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві І.КРІЛЯ.

“Вчора на засіданні фракції БЮТ у Верховній Раді оголошено про плани цієї політичної сили, які йдуть у розріз із коаліційними домовленостями, вказують на її зрадницьку позицію стосовно демократичної більшості у парламенті, створюють передумови до виникнення нових протистоянь із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, загрожують різким загостренням суспільно-політичної ситуації в країні”, - наголошує І.КРІЛЬ.

Він зазначає, що “інформація про ці плани стала відома від одного з депутатів фракції БЮТ, який виступає проти відходу цього блоку від виконання передвиборчих обіцянок і не може миритися з відверто кон’юнктурною позицією керівництва цієї політичної сили”.

“Отже, на засіданні йшлося про одноголосну підтримку депутатами від БЮТ кандидатури від фракції Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА на посаду першого заступника голови Верховної Ради. Наголошувалося, що саме об’єднання голосів “бютівців” і “регіоналів” забезпечить стовідсоткове обрання цього діяча з команди Віктора МЕДВЕДЧУКА другою особою в парламенті. Це питання вноситиметься до порядку денного вже цього вівторка (15 квітня – УНІАН)”, - заявляє І.КРІЛЬ.

За його словами, таким чином, за кілька днів вся країна одержить черговий приклад парного голосування БЮТ і опозиційної Партії регіонів. “Вкотре буде засвідчено факт тісної співпраці “сердечних” з командою, яка творила беззаконня у пізньокучмівський період. Наочно підтвердиться лобіювання БЮТом Н.ШУФРИЧА – діяча, якого вже відкрито називають зв’язковим між Ю.ТИМОШЕНКО і В.МЕДВЕДЧУКОМ”, - констатує голова “Єдиного центру”.

Також І.КРІЛЬ стверджує, що БЮТ разом із Партією регіонів вирішив забезпечити внесення змін до Конституції, для чого вони планують створити у парламенті спеціальну конституційну комісію.

“Сьогодні лідерка БЮТ публічно, з парламентської трибуни підтримала цю ідею, яка спрямована проти Національної конституційної ради, створеної Указом Президента. Причому для БЮТ не має значення, які будуть ці зміни. Важливо відкинути конституційний процес, ініційований главою держави, і забезпечити домінуючу роль БЮТ у трансформації Основного Закону. Цю цинічну змову БЮТ і ПР слід розцінювати не інакше, як відкриту, демонстративну зраду, обман своїх виборців, відмову від демократичних поглядів”, - переконаний І.КРІЛЬ.

Крім того, за його словами, БЮТ підтвердив готовність разом із “регіоналами” готувати підґрунтя для визнання Верховної Ради недієздатною та нових виборів.

“За розрахунками БЮТ, це допоможе їм вирішити низку стратегічних і тактичних завдань. Дійсно, у разі оголошення наступних виборів БЮТ зберігає за собою представництво у ВР (а отже, і ресурс для ведення агітаційної роботи за державні гроші), та контроль над урядом, через який зміцнюватиметься фінансова база блоку”, - вважає він.

“Таким чином, ясно одне: коаліція втратила для БЮТ будь-яку цінність. Основним союзником для “тимошенківців” вже стали “регіонали” та їхні сателіти з СДПУ(о). Мета БЮТ лише одна: забезпечити собі панівні позиції у владі. Це загрожує згортанням демократичних процесів в країні, підпорядкуванням державного механізму одній політичній силі. В Україні цілком можливе встановлення авторитаризму”, - підкреслив І.КРІЛЬ.