Тимошенко отримала ще одну посаду

Указ Ющенка розміщено на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО головою української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. При цьому в указі визнається таким, що втратило чинність, розпорядження Президента від 6 грудня 2005 року №1262 «Питання української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва».

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