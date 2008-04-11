Тимошенко отримала ще одну посаду

18:41, 11 квітня 2008
Політика
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Указ Ющенка розміщено на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО головою української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

При цьому в указі визнається таким, що втратило чинність, розпорядження Президента від 6 грудня 2005 року №1262 «Питання української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва».

 

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