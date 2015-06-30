Фракція Порошенка в Раді натякнула на можливе звільнення Квіташвілі
Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко зазначає, що його фракція виступає за розгляд питання щодо роботи міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.
Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.
“Наша фракція вийшла з ініціативою розглянути питання, якщо ми вже ведемо мову про ротацію в уряді, розглянути питання по пану Квіташвілі. Наш внутрішній аудит показав, в нашій фракції голова комітету з охорони здоров'я, що дуже багато проблем в міністерстві і там ситуація така, що по міністерству ситуація може стати некерованою”, - сказав депутат.
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Він зазначив, що це питання має розглянути коаліція.
“Якщо я так бачу, що по Шевченку (міністр екології — УНІАН) буде на четвер внесено в зал, можливо і на четвер буде внесено питання по Квіташвілі. Від коаліції не від Кабміну”, - сказав депутат.