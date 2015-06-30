Регламентний комітет передав нардепам питання про затримання та арешт Клюєва

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення сьогодні на засіданні проголосували члени комітету.

“Комітет вважає, що подання Генеральної прокуратури від 16 червня про надання згоди на притягнення Клюєва Сергія Петровича до кримінальної відповідальності не потребує згоди ВР, оскільки відповідне подання ухвалювалося 3 червня. В частині затримання і арешту ВР має визначитися окремо”, - зазначається у рішенні комітету.

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Перший заступник голови профільного комітету Павло Пинзеник зазначив, що 26 червня до комітету надійшла заява від Клюєва, датована 25 червня, в якій той просить комітет повернути подання до генпрокуратури, оскільки в документі не міститься чітких підстав і обґрунтувань щодо необхідності притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешту.

Відповідаючи на запитання, коли саме слід очікувати розгляду подання в сесійній залі, Пинзеник зазначив, що він сьогодні підпише ухвалене рішення, і надійшле на ім'я голови парламенту, який вже сам прийматиме рішення, коли включати до регламенту порядку денного це питання.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада України розглянула подання генерального прокурора і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук.

16 червня у межах нового кримінального провадження щодо Клюєва Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про надання згоди на затримання та арешт Клюєва.