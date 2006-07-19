“Пора” вручила Морозу чорну мітку

Громадянська організація “Пора” занесла Голову Верховної Ради Олександра Мороза до чорного списку осіб, котрі “чинять опір демократії”.

Біля приміщення Київського міського комітету Соціалістичної партії (вул. Грушевського, 28/2) активісти організації оголосили “вирок”: “Громадянська організація “Пора”, іменем громадян України, які на Майдані зробили свій історичний вибір на користь свободи, права та демократії заносить громадянина Мороза до чорного списку осіб, що своїми діями завдали Україні непоправної шкоди, і мають бути назавжди усунуті з будь-яких державних та громадських посад.” “Вирок” зачитав координатор проекту “Чорні списки громадянської організації “Пора” Андрій Юсов. Він пояснив, що йдеться про “списки тих людей, які чинили опір демократії”. О.Мороз, за словами А.Юсова, перший у тому списку.

Відбулася також церемонія вручення “чорної мітки” О.Морозу.

“Чорну мітку” символізувало відро з рожевими трояндами, закиданими монетами (срібняками) по 1–2 копійки. (Рожеві троянди – символ соціал-демократичного, соціалістичного руху. – УНІАН.) За словами А.Юсова, за срібняки О.Мороз “продав інтереси соціалістичної партії.”

Активісти “Пори” залишили “чорну мітку” (тобто відро з монетами) біля входу до міського комітету СПУ.

Крім цього, “пористи” влаштували “поминки по “моральному політику” в Україні.” “Недавно з політичного життя України, – сказав А.Юсов, – відійшов “моральний політик”, якого з’їла корупція, а те, що з нього залишилося, немає жодного відношення до моралі.” Активісти “Пори” пом’янули О.Мороза морозивом, яким вони ділилися з усіма бажаючими.