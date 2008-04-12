Черновецький і Блок Черновецького лідирують у київських виборах (опитування)

Соціологічна служба «Юкрейніан соціолоджі сервіс» оприлюднила результати опитування киян, проведеного 2-10 квітня 2008 р. (1507 респондентів з 10 районів Києва, репрезентативна квотна вибірка).

За даними дослідження електоральних симпатій до політичних сил, що беруть участь в дострокових виборах в столиці, лідерство закріпив за собою Блок Леоніда Черновецького. Це цілком закономірно, оскільки діючий мер Леонід Черновецький вже не перший тиждень з великим відривом випереджає решти претендентів. За даними «Юкрейніан соціолоджі сервіс» його рейтинг протягом першого тижня квітня склав 36,6%. Рейтинг команди Блоку досяг 25,6% і демонструє стабільну динаміку зростання. Протилежною тенденцією характеризується рейтинг БЮТ, який знизився до 19,6% після оприлюднення персонального складу першої «п`ятірки» та прізвища офіційного кандидата в мери.

Отримані результати співпадають (в рамках статистичної похибки) з рейтингами, поданими Центром суспільних досліджень «Український меридіан». За даними досліджень «Українського меридіана» (опитано 2000 осіб, похибка +-2,2 %), перше місце належить Блокові Леоніда Черновецького» з 25,1% на друге спустився БЮТ, який раніше ділив лідерство з Блоком Леоніда Черновецького – 18,8%.