У суді проти Савченко свідчитиме ватажок "ЛНР" Плотницький – адвокат

Про це адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив у Twitter.

«У нас є інформація, що в суді по Савченко свідком обвинувачення виступить глава «ЛНР» Плотницький», - написав він.

У нас есть информация, что в суде по Савченко в качестве свидетеля обвинения выступит глава ЛНР Плотницкий. — Mark Feygin (@mark_feygin) July 2, 2015

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той час, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві у вбивстві двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

Читайте такожПлотницький: Савченко відпустили без документів, але з телефоном - BBC

Її адвокат Марк Фейгін зазначив, що Савченко обвинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив строк арешту Савченко до 30 вересня.