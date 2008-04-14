Герман думає, що Богатирьову сьогодні пропісочать

Сьогодні політрада Партії регіонів визначить свою позицію щодо заяви члена політвиконкому партії, голови Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та кандидатуру на посаду першого віце-спікера Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

За її словами, сьогодні о 15.30 члени політради партії обговорять заяву Р.БОГАТИРЬОВОЇ про те, що вона в РНБО проводить політику Партії регіонів.

«Мені здається, що деякі положення з програми Партії регіонів, зокрема про ПДЧ, вступ до НАТО дещо відрізняється від того, що робить РНБО, або я не розумію тоді, що робить РНБО», - зазначила вона.

Г.ГЕРМАН зазначила, що на засіданні політради буде дана оцінка цій заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, і члени політради визначаться зі своєю позицією стосовно цього питання.

Вона підкреслила, що існують суттєві розбіжності між положеннями програми партії і діями РНБО.

«Якщо мої колеги теж зауважать таку різницю, то я думаю, що ми дамо принципову оцінку цій заяві», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона не виключила, що «Р.БОГАТИРЬОВА робить багато доброго в РНБО для об’єднання України, але є речі принципові, є речі, по котрих ми поки що з РНБО стоїмо на різних позиціях».

Крім того, Г.ГЕРМАН повідомила, що фракція Партії регіонів цього тижня готова буде запропонувати свою кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради. Вона додала, що сьогодні на політраді це питання вирішуватиметься остаточно.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на XVII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що її посада дає змогу проводити в РНБО політику Партії регіонів.

"... І саме це, я вважаю, дає мені змогу сьогодні проводити політику нашої партії на тому місці, на якому я перебуваю", - наголосила вона, пояснивши: "Тому що Рада національної безпеки - це орган якоюсь мірою опозиційний до будь-якого уряду, саме з цього майданчика можна створити можливості знайти здатність, переконати владу прислухатись до опозиції і знайти правильний шлях руху".