"Самопоміч" підтримає законопроект про місцеві вибори лише після внесення поправок

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Олег Березюк у коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції у парламенті.

"Законопроект про вибори в такому вигляді, який він зараз є, ми не готові підтримати. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що це може бути технологія залишити старий закон", - сказав Березюк.

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Він зазначив, що фракція підготувала 14 поправок, без внесення 7 із яких "не можна рухатися". Зокрема, "Самопоміч" виступає проти участі блоків у місцевих виборах, за скорочення депутатського корпусу в радах, ініціює заборону політичної реклами.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання. На сьогодні до нього подано більше 400 поправок.

Планується, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.