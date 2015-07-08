У БПП заявили, що з понад тисячі поправок до законопроекту про місцеві вибори врахували близько 10%

Із 1 тис. 170 поправок до законопроекту "Про місцеві вибори" враховано близько 100, а інші рекомендовано відхилити.

Про це повідомив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Черненко, поінформували УНІАН у прес-службі "БПП".

"Надійшло безліч поправок від незадоволених фракцій. Певні фракції, з якими раніше було узгоджено поправки, сьогодні знов починають усе спочатку. А ті домовленості, що були досягнуті на минулому тижні, знову не діють. Видозмінений законопроект у другому читанні повинен ще пройти аналіз та врахування поправок на комітетах", - зауважив депутат.

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Він додав, що законопроект "Про місцеві вибори" буде затверджено «вже на цій сесії, якщо зал прийме позицію комітету врахувати чи відхилити запропоновані поправки".

Черненко також зазначив, що запропоновану ним систему відкритих списків він буде рекомендувати і до парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.