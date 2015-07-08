Парубій закликав відсторонити суддів, які відпустили під заставу прокурорів-корупціонерів

Про це написав перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.

«Випустивши під заставу високопосадовців прокуратури суддівська система довела: кругова корупційна порука правоохоронної і суддівської системи – це внутрішній фронт знищення України», - зазначив перший віце-спікер.

Читайте такожСакварелідзе назвав мізерною заставу в 3 мільйони гривень для заарештованих прокурорів

Парубій висловив переконання, що суддів, які прийняли таке рішення слід відсторонити від роботи, й провести щодо них розслідування.

«Переконаний, що судді, які ухвалили рішення відпустити під заставу заступника прокурора Київської області і чиновника Генпрокуратури мають буди відсторонені від роботи. Відповідне звернення я направив до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Переконаний, що до таких суддів та таких рішень має бути проведене розслідування», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАвакова обурила застава в 3 мільйони для прокурорів: "Такий суд поховає державу"

Окрім цього, Парубій висловив підтримку заступнику генпрокурора України Давиду Сакварелідзе. «Він своєю роботою доводить, що не важливі посади й статуси, не важливі зв’язки й кумівство: корупціонер має сидіти у в’язниці. Але супротив системи просто вражаючий. І лише об’єднавшись, як це країна зробила проти зовнішнього ворога, ми зможемо дати бій і перейти в наступ на внутрішньому фронті», - наголосив Парубій.

ДРУГИЙ ФРОНТВипустивши під заставу високопосадовців прокуратури суддівська система довела: кругова корупційна порука ... Posted by Андрій Парубій on Wednesday, July 8, 2015

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликає народних депутатів внести відповідні зміни до законодавства і позбавити можливості випускати корупціонерів під заставу.