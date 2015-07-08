Порошенко закликав Раду заборонити корупціонерам виходити на волю під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів в Одесі.

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«В особливих умовах, які є в Україні..., питання скасування можливості використання застави для корупціонерів є на сьогодні дуже важливим завданням для Верховної Ради. І я ще раз звертаюся до народних депутатів: прохання внести зміни до законодавства і позбавити можливості випускати корупціонерів, які взяті "на гарячому", з усіма доказами, позбавити можливості випускати злочинців під заставу», - сказав Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав Давида Сакварелідзе в його обуренні рішенням суду, що відпустив затриманих за підозрою в корупції прокурорів за 3 мільйони гривень.