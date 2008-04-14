Ющенко каже, що уряд не повинен торгувати землею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд врахувати його позицію щодо земельних аукціонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Варшаві.

Президент зазначив, що він – противник того, щоб питанням розподілу землі займалася центральна влада.

«Я б не хотів, щоб київська влада – в самому широкому розумінні – акумулювала у собі ті механізми, які в попередні роки показали всю гнилість корупційної моделі: чи то стосувалось землі, чи то стосувалось майна», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, в європейських країнах, зокрема й у Польщі, подібні питання вирішуються на рівні громад. «А у нас все пробують робити навпаки», - зазначив Президент. Він підкреслив, що уряд має не торгувати землею, а розробити прозорий механізм, за яким на місцях вирішуватимуться питання її виділення.

На запитання кореспондента УНІАН, чи зупинить Президент дію нової постанови уряду щодо земельних аукціонів, В.ЮЩЕНКО сказав: «То вже питання формальне».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом припинив дію положення постанови Кабінету міністрів від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

10 квітня Кабінет міністрів рейтинговим голосуванням затвердив порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.

Голосування за новий варіант постанови про порядок проведення земельних аукціонів відбудеться в середу, 16 квітня.

11 квітня виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Мирослав ПІТЦИК заявив, що постанова уряду від 22 лютого про порядок проведення в 2008 році земельних аукціонів заблокувала рішення земельних питань на місцях.

За його словами, в постанові Держкомзем виписав процедури таким чином, що право приватизації або здачі в оренду земельних ділянок в містах здійснюватиметься через цей орган, а територіальні громади усунуті від вирішення цих питань.

У свою чергу, міський голова Чернівців, віце-президент АМУ Микола ФЕДОРУК сказав, що мери міст підтримують ідею конкурсної передачі через аукціон земельних ділянок несільськогосподарського призначення, “але запропонований механізм, не дозволяє це робити прозоро, чесно, відповідно до тих вимог, які сьогодні чекає суспільство».

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО висловив думку, що уряд повинен встановити єдиний порядок проведення земельних аукціонів і врахувати при цьому позицію органів місцевого самоврядування.