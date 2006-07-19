Ющенко і Янукович обговорять ситуацію в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі 20 липня о 10.00 обговорять питання внутрішньополітичної ситуації України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат від Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після завершення зустрічі Президента з особами, що мають звання Герой України (У зустрічі брали участь Вячеслав БОГУСЛАЄВ, Володимир БОЙКО, Олександр ГАЛУНЕНКО, Іван ГЕРАСИМОВ, Тетяна ЗАСУХА, Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, Леонід ЛИТВИНОВ, Георгій СКУДАР, Сергій ТУЛУБ, Микола ЯНКОВСЬКИЙ).

«Президент України повідомив, що одержав подання Верховної Ради на затвердження В.ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром, і завтра він з лідером Партії регіонів обговорить широке коло питань. Є надія, що ми швидко просунемося у формуванні уряду і подолаємо ті негативні процеси, які відбувалися останнім часом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, у Президента «немає аргументів для відхилення кандидатури В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра».

Р.БОГАТИРЬОВА також повідомила, що під час зустрічі обговорювалися питання формування Конституційного Суду. «Президент говорив про те, що потрібно знайти можливість для швидкого обрання суддів КС за квотою ВР і найближчим часом привести до присяги тих суддів, яких він призначив», - відзначила вона.

Разом з тим Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що Партія регіонів не пов`язує у часі процедури призначення суддів КС за квотою ВР і Президента. «Ми вважаємо, що це дві окремі процедури. І Президент не говорив, що підписання подання про призначення В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єра залежить від призначення суддів», - додала вона.

Представник Партії регіонів наголосила, що під час зустрічі сторони досягли «однакового розуміння, на яких кордонах потрібно відстоювати національні інтереси».