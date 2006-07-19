СТБ: інцидент з Калашніковим вичерпано

Телеканал СТБ заявляє, що політичний інцидент довкола подій 12 липня біля Верховної Ради України повністю вичерпано.

Як повідомили УНІАН у телеканалі, на зустрічі з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з представниками телеканалу СТБ, яка тривала сьогодні понад дві години, стало відомо, що ця політична сила повністю дистанціювалась від подібних методів «спілкування» з працівниками ЗМІ.

В.ЯНУКОВИЧ особисто вибачився перед журналістами каналу СТБ. Лідер Партії регіонів підкреслив, що на політраді буде порушено питання про виключення депутата Олега КАЛАШНІКОВА з лав партії й парламентської фракції Партії регіонів. За словами В.ЯНУКОВИЧА, поведінка О.КАЛАШНІКОВА є неприпустимою і несумісною з позицією Партії регіонів у ставленні до ЗМІ.

На зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, зокрема, були кореспонденти програми «ВІКНА – новини» Маргарита СИТНИК, Ольга ЧЕРВАКОВА і голова правління ЗАО «ММЦ-СТБ» Володимир БОРОДЯНСЬКИЙ.

Телеканал СТБ вважає, що дії О.КАЛАШНІКОВА повинні отримати правову оцінку. Телеканал СТБ відстоюватиме інтереси своїх співробітників до вирішення цього інциденту в правовому полі: винуватці нападу на журналістів під час виконання ними службових обов’язків повинні дістати покарання, згідно з законами України.

Окрім того, телеканал СТБ також висловлює свою подяку українським журналістам, представникам мас-медіа інших країн та громадським організаціям, які одностайно стали на захист свободи слова – це, безумовно, стало одним з найвиразніших випадків журналістської й суспільної солідарності за останній час.