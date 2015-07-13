Акція "Правого сектора" під АП триває

Про це повідомив кореспондент телеканалу 112 Україна.

"На нічне чергування біля АП залишилося кілька десятків представників ПС і поки їхня кількість не змінюється. Протягом ночі, якщо надходили свіжі новини з Мукачевого, виходив до мікрофона і ці новини зачитував. З боку АП залишається охорона порядку, чергують міліціонери і представники Нацгвардії і тільки в них відбувалася ротація. Кількість охоронців збільшилася приблизно до 30 осіб, вони вишикувалися в шеренгу, одягнені в бронежилети. Працівники АП безперешкодно потрапляють на своє місце роботи. За вимогами пікетувальників, вони залишаються незмінними", - сказав кореспондент.

Як повідомив представник ДУК ПС з позивним "Беркут", безстрокова акція бійців триває з тими ж вимогами.

Читайте такожМВС: У Мукачевому пострілами з гранатомета знищені два міліцейських авто (відео)"На даний момент військово-політичний рух ПС продовжує безстрокову акцію, яка ставить перед собою метою відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Арешт і притягнення до відповідальності народного депутата ВР Ланьо, а якщо він втік за кордон, то притягнути до відповідальності осіб, які до цього причетні, а також звільнити та притягнути до відповідальності всіх представників МВС Закарпатської області", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Мукачево відбулася перестрілка. Прокуратура повідомила, що 20 озброєних людей в камуфляжній формі з написами "Правий сектор" і відповідними наклейками на автомобілях, з метою розподілу сфер впливу, призначили зустріч місцевим жителям в одному з кафе. Після на ґрунті конфлікту вони почали стрілянину, в тому числі з кулеметів і гранатометів.

У свою чергу ДУК "Правий сектор" повідомив, що дана ситуація сталася, тому що вони блокували проходження контрабанди. У зв'язку з ситуацією в Мукачевому весь військово-політичний рух ДУК було піднято по бойовій тривозі. У багатьох українських містах рух почалися акції протесту.