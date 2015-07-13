Акція "Правого сектора" під АП триває
Акція представників "Правого сектора" під адміністрацією президента (АП) триває, охорону будівлі забезпечують близько 30 правоохоронців.
Про це повідомив кореспондент телеканалу 112 Україна.
"На нічне чергування біля АП залишилося кілька десятків представників ПС і поки їхня кількість не змінюється. Протягом ночі, якщо надходили свіжі новини з Мукачевого, виходив до мікрофона і ці новини зачитував. З боку АП залишається охорона порядку, чергують міліціонери і представники Нацгвардії і тільки в них відбувалася ротація. Кількість охоронців збільшилася приблизно до 30 осіб, вони вишикувалися в шеренгу, одягнені в бронежилети. Працівники АП безперешкодно потрапляють на своє місце роботи. За вимогами пікетувальників, вони залишаються незмінними", - сказав кореспондент.
Як повідомив представник ДУК ПС з позивним "Беркут", безстрокова акція бійців триває з тими ж вимогами.
Читайте такожМВС: У Мукачевому пострілами з гранатомета знищені два міліцейських авто (відео)"На даний момент військово-політичний рух ПС продовжує безстрокову акцію, яка ставить перед собою метою відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Арешт і притягнення до відповідальності народного депутата ВР Ланьо, а якщо він втік за кордон, то притягнути до відповідальності осіб, які до цього причетні, а також звільнити та притягнути до відповідальності всіх представників МВС Закарпатської області", - заявив він.
Нагадаємо, раніше в Мукачево відбулася перестрілка. Прокуратура повідомила, що 20 озброєних людей в камуфляжній формі з написами "Правий сектор" і відповідними наклейками на автомобілях, з метою розподілу сфер впливу, призначили зустріч місцевим жителям в одному з кафе. Після на ґрунті конфлікту вони почали стрілянину, в тому числі з кулеметів і гранатометів.
У свою чергу ДУК "Правий сектор" повідомив, що дана ситуація сталася, тому що вони блокували проходження контрабанди. У зв'язку з ситуацією в Мукачевому весь військово-політичний рух ДУК було піднято по бойовій тривозі. У багатьох українських містах рух почалися акції протесту.