Упродовж дня бойовики здійснили понад 20 обстрілів позицій сил АТО - штаб

Як повідомили у прес-центрі АТО, при цьому бойовики тричі порушили Мінські домовленості.

"Зі 120-мм мінометів бандформування обстріляли позиції захисників України поблизу н.п.Опитне о 5.55 та близько 12-ї години, о 16-й – позиції поблизу н.п.Троїцьке", - йдеться у повідомленні.

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Протягом 11 липня зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів обстріляні позиції сил АТО в районі н.п. Кримське, Кірово, Сизе, Новотошківське, Травневе, неодноразово – поблизу н.п. Лозове, Піски та Опитне.

Упродовж дня прольотів ворожих безпілотників не зафіксовано, додали в штабі.