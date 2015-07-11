Упродовж дня бойовики здійснили понад 20 обстрілів позицій сил АТО - штаб
20:11, 11 липня 2015Війна
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Станом на 18 годину проросійські найманці здійснили понад 20 обстрілів позицій сил антитерористичної операції.
REUTERS
Як повідомили у прес-центрі АТО, при цьому бойовики тричі порушили Мінські домовленості.
"Зі 120-мм мінометів бандформування обстріляли позиції захисників України поблизу н.п.Опитне о 5.55 та близько 12-ї години, о 16-й – позиції поблизу н.п.Троїцьке", - йдеться у повідомленні.
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Протягом 11 липня зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів обстріляні позиції сил АТО в районі н.п. Кримське, Кірово, Сизе, Новотошківське, Травневе, неодноразово – поблизу н.п. Лозове, Піски та Опитне.
Упродовж дня прольотів ворожих безпілотників не зафіксовано, додали в штабі.
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