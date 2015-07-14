Москаль: закарпатський "Правий сектор" орендує офіс у першого заступника прокурора області

Про це повідомляє голова Луганської ВЦА Геннадій Москаль на своєму сайті.

"Двоповерхова будівля площею понад тисячу квадратних метрів розташована на вул.Собранецькій, 46 в Ужгороді, що за 100 метрів від будівлі облдержадміністрації", - повідомляє Москаль.

Також керівник Луганщини зазначає, що фактично офісом володіє перший заступник прокурора області Іван Шимон, але юридично будівля оформлена на його матір – Шімон Василину Михайлівну 1958 року народження, котра мешкає в с.Данилово Хутського району (саме звідси родом 1-й зампрокурора).

"Частина приміщення здається під мобілізаційний пункт "Правого сектора". Відповідні таблички й тепер висять на фасаді при вході в будівлю", - повідомляє Москаль.

Також відзначається, що сам Іван Шімон тримає в прокуратурі так звану прокурорську касу й займається її наповненням у тому числі з різношерстних контрабандистів.

"Керівництво прокуратури було прекрасно обізнане про арсенали незаконної зброї, якою володіє "Правий сектор", але замість того, щоб притягнути злочиннців до відповідальності, здає їм приміщення. То про яку об’єктивність закарпатської прокуратури взагалі може йти мова в теперішній ситуації?", - запитує Москаль.

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві в результаті перестрілки за участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.