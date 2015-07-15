У США задоволені українськими реформами енергетичного сектору

Про це йшлося під час п'ятого щорічного Діалогу з питань енергетичної безпеки, який відбувся у Вашингтоні під головуванням спеціального посланника Держдепу США з питань міжнародної енергетики Амоса Хошйтена і міністра енергетики України Володимира Демчишина, пише Українська правда з посиланням на прес-службу Держдепу.

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"Представники влади США привітали реформи, запроваджені в енергетичному секторі України на сьогоднішній день, і висловили намір працювати з українською стороною і міжнародними партнерами щодо зміцнення реформ, а також з метою підвищення енергетичної безпеки України", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати "твердо підтримують зусилля України щодо розвитку внутрішнього виробництва енергії та диверсифікації енергоджерел".

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Американська й українська сторони домовилися продовжити постійний продуктивний діалог з питань енергетики.