Порошенко призначив Ніжнік першим заступником голови Антимонопольного комітету

Президент України Петро Порошенко призначив Марію Ніжнік першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ було підписано 14 липня. Читайте такожПорошенко призначив нового посла України в США Іншим указом Порошенко звільнив Ніжнік з посади державного уповноваженого АМКУ.

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