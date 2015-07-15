Порошенко призначив Ніжнік першим заступником голови Антимонопольного комітету

08:30, 15 липня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Марію Ніжнік першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

telegraf.com.ua

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ було підписано 14 липня.

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Іншим указом Порошенко звільнив Ніжнік з посади державного уповноваженого АМКУ.

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