Порошенко звільнив свого радника Томенка та командувача Повітряних сил Байдака

Про це йдеться в указах президента №415/2015 та №416/2015, розміщених на сайті глави держави.

Також, Байдак звільнений з військової служби у запас за станом здоров'я із правом носіння військової форми одягу.

Окрім цього, Порошенко указом №414/2015 увільнив Миколу Томенка від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом).

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко увів нового голову Служби безпеки України Василя Грицака до складу Ради національної безпеки і оборони України.