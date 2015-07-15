ВР сьогодні хоче ратифікувати низку договорів про співпрацю з європейськими країнами (наживо)
10:17, 15 липня 2015Політика
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Рада розгляне законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами про продовження до 2016 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування обставин катастрофи малайзійського «Боїнга».
Депутати у другому читанні розглядатимуть зміни до Податкового кодексу / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має ратифікувати ще 7 міжнародних документів, зокрема, щодо співпраці з Ірландією та Німеччиною.
Крім того, депутати у другому читанні розглядатимуть зміни до Податкового кодексу стосовно транспортного ціноутворення.
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Серед іншого, парламентарії розглянуть проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі.
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