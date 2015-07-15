ВР сьогодні хоче ратифікувати низку договорів про співпрацю з європейськими країнами (наживо)

10:17, 15 липня 2015
Політика
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Рада розгляне законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами про продовження до 2016 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування обставин катастрофи малайзійського «Боїнга».

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має ратифікувати ще 7 міжнародних документів, зокрема, щодо співпраці з Ірландією та Німеччиною.

Крім того, депутати у другому читанні розглядатимуть зміни до Податкового кодексу стосовно транспортного ціноутворення.

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Серед іншого, парламентарії розглянуть проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі.

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