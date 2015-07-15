ВР сьогодні хоче ратифікувати низку договорів про співпрацю з європейськими країнами (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні парламент має ратифікувати ще 7 міжнародних документів, зокрема, щодо співпраці з Ірландією та Німеччиною.

Крім того, депутати у другому читанні розглядатимуть зміни до Податкового кодексу стосовно транспортного ціноутворення.

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Серед іншого, парламентарії розглянуть проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі.