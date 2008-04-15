Довгий: перенесення судового засідання – це піар-захід Кличка

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає, що Віталій КЛИЧКО використовує судовий процес проти Київради як технологію для власної реклами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, таким чином О.ДОВГИЙ прокоментував перенесення засідання Шевченківського районного суду через відсутність позивача - В.КЛИЧКА.

“Причиною цьому знову є продовження піар-ходу Віталія КЛИЧКА, який триває вже більш ніж півроку. Я не вірю, що за цей час він так і не знайшов часу ознайомитися із матеріалами справи, яку він сам ініціював, та прибути до судової зали, щоб поставити остаточну крапку у питанні, яке вже давно набридло київській громаді», - сказав О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради також не виключив, що “і в подальшому сторона КЛИЧКА вигадуватиме різні приводи для перенесення розгляду справи”.

“Якщо люди хочуть через суд вирішити якісь питання, вони приходять на засідання разом із юристами та розбираються у матеріалах справи, а не ведуть за собою 15 телекамер для демонстрації сюжету в теленовинах”, - додав О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 15 квітня, переніс на 23 квітня розгляд справи за позовом депутата Київради Віталія КЛИЧКА до Київради щодо визнання незаконними рішень сесії від 1 жовтня 2007 року через відсутність свідки у цій справі як з боку позивача, так і з боку відповідачів у зв’язку з їхніми відрядженнями.

23 листопада 2007 року В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради, ухвалені 1 жовтня. Він просив суд визнати незаконними ці рішення.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.

8 квітня Шевченківський районний суд столиці своєю ухвалою зупинив дію рішень Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року до завершення розгляду справи по суті.