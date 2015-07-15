Рада провалила голосування по Державному бюро розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутатів із 325 зареєстрованих у сесійній залі. Перед цим депутати двічі не підтримали законопроект у другому читанні та в цілому.

Під час обговорення між депутатами відбувалися дискусії щодо того, хто саме має призначати керівника бюро.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні.

Законопроектом встановлюється, що Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.

Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання організованій злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам – з метою забезпечення безпеки людини, суспільства і держави; виявлення, розкриття і розслідування: злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій; злочинів, пов’язаних з тероризмом; особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі; розкриття і розслідування військових злочинів; розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Систему Державного бюро розслідувань становлять центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні та науково-дослідні заклади.

У складі бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру бюро затверджує директор бюро за погодженням з Кабінетом міністрів.

Загальна структура, функції та чисельність, у тому числі осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, визначається законом.

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Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

Директором бюро, його першим заступником і заступником розслідувань може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну освіту; стаж роботи в галузі права не менше 10 років (після здобуття особою вищої юридичної освіти); досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років; володіє державною мовою; не є членом жодної політичної партії.

Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник директора і заступник призначаються строком на 5 років. Одна й та ж особа не може обіймати ці посади більше ніж два строки підряд. Вони призначаються на посаду Кабінетом міністрів за поданням прем‘єр-міністра відповідно до подання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань та його заступників.

Щорічно до 1 квітня директор Державного бюро розслідувань подає президенту України, Верховній Раді та Кабміну письмовий звіт про діяльність Держбюро розслідувань за попередній рік.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення бюро здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.