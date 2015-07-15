У Кабміні розкрили зарплату Яценюка: прем'єр за минулий місяць заробив 6 тисяч гривень (документ)

Про це на запит видання "Апостроф" повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

За даними Кабміну, ні прем'єр, ні віце-прем'єри за останні півроку не отримували ніякої матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе розповіла, що на цій посаді отримує зарплату "сім з лишком тисяч" гривень.