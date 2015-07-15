У Кабміні розкрили зарплату Яценюка: прем'єр за минулий місяць заробив 6 тисяч гривень (документ)
16:52, 15 липня 2015Політика
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У червні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заробив 6681 гривень, з яких посадовий оклад склав 4980 гривень.
Прем'єр за останні півроку не отримував матеріальної допомоги / УНІАН
Про це на запит видання "Апостроф" повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.
За даними Кабміну, ні прем'єр, ні віце-прем'єри за останні півроку не отримували ніякої матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.
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Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе розповіла, що на цій посаді отримує зарплату "сім з лишком тисяч" гривень.
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