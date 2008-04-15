Україна веде переговори з Росією про свій вступ до НАТО

НАТО не враховує інтереси українського народу при рішенні влади України вступити до Північноатлантичного альянсу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Огризком.

С.Лавров нагадав, що напередодні Бухарестського саміту НАТО лідери альянсу заявляли, що українському народу належить право ухвалювати рішення: вступати чи не вступати в НАТО. "Але в Бухаресті взяли і написали: "Україні бути членом НАТО", отже, не дуже й хочуть прислухатися до того, що скаже на референдумі український народ?", - наголосив міністр закордонних справ РФ.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав, що ухвалювати рішення про вступ України в НАТО українське керівництво буде тільки за наслідками референдуму на Україні. Він наголосив, що українське керівництво робитиме все необхідне, щоб громадяни України знали про НАТО якомога більше, всю інформацію, яка допоможе їм ухвалити "зважене рішення".

"Коли у людей більше інформації, у них змінюється ставлення до того, чим їх лякають. Нас з вами, зокрема, лякали добрі 50 років агресивним блоком, який сьогодні мав би на нас напасти, і ми б стали давно рабами цього осоружного, поганого блоку", - цитує В.Огризко РосБізнесКонсалтинг.

При цьому він наголосив, що сьогодні ситуація складається таким чином, що всі співробітничають з НАТО, і, за його словами, Росія співробітничає з альянсом у багато разів більше, ніж Україна. Незважаючи на це, Росія самодостатня в плані своєї безпеки, володіючи найбільшим в світі ядерним потенціалом. "Україна такого вибору не має, тому вступ до НАТО - це наш вибір забезпечення форми своєї безпеки", - підсумував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Москва і Київ домовилися почати консультації на рівні експертів у зв`язку з наміром України вступити до НАТО.