Президент призначив міністра тіньового уряду заступником Богатирьової

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 355/2008), яким призначив Костянтина ГРИЩЕНКА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст Указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Іншим указом (№ 354/2008) В.ЮЩЕНКО збільшив кількість перших заступників секретаря РНБО з одного до двох. Цим же указом кількість заступників секретаря РНБО збільшена з п’ятьох до семи.

Довідка УНІАН. Колишній міністр закордонних справ України часів уряду Віктора ЯНУКОВИЧА К.ГРИЩЕНКО до останнього часу обіймав посаду міністра закордонних справ в опозиційному уряді В.ЯНУКОВИЧА.