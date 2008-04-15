Президент призначив міністра тіньового уряду заступником Богатирьової
16:11, 15 квітня 2008Політика
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Текст указу - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 355/2008), яким призначив Костянтина ГРИЩЕНКА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Текст Указу розміщений на офіційному сайті Президента.
Іншим указом (№ 354/2008) В.ЮЩЕНКО збільшив кількість перших заступників секретаря РНБО з одного до двох. Цим же указом кількість заступників секретаря РНБО збільшена з п’ятьох до семи.
Довідка УНІАН. Колишній міністр закордонних справ України часів уряду Віктора ЯНУКОВИЧА К.ГРИЩЕНКО до останнього часу обіймав посаду міністра закордонних справ в опозиційному уряді В.ЯНУКОВИЧА.
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