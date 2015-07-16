Нуланд: необхідно зберегти єдність демократичних сил в Україні для впровадження реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні на брифінгу у Києві.

Нуланд розповіла, що під час перебування в Україні провела зустрічі з усіма українськими високопосадовцями, в тому числі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та іншими.

"Під час кожної розмови, ми говорили про життєво важливе значення єдності серед демократичних та реформаторських сил в Україні", - зазначила Нуланд.

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У цьому зв'язку вона наголосила, що важливе значення займають довготривалі економічні реформи та викорінення корупції у будь-яких сферах, а також про необхідність продовження впровадження зобов'язань у відповідності з Мінськими угодами.

Нуланд повідомила, що повертаючись до Сполучених Штатів, задоволена повідомити про прогрес у реформах, який Україна досягає.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів зустріч з помічником державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторією Нуланд, яка перебуває з візитом в Україні.

Порошенко подякував за підтримку і допомогу з боку Сполучених Штатів Америки в захисті й відновленні територіальної цілісності України.