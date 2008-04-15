Турчинов: указ Ющенка є ”демонстративним перевищенням повноважень”

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає Указ Президента про припинення приватизації Одеського припортового заводу “демонстративним перевищенням повноважень”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

“На превеликий жаль, останнім часом підписано низку указів, які повністю блокують чесну і прозору приватизацію в Україні. Вважаю, що це, по-перше, демонстративне перевищення повноважень, по-друге, свідома та агресивна політика, скерована на руйнацію бюджету України поточного року, на економічну дестабілізацію та на збереження корупційних схем в приватизації та діях Фонду державного майна”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 359/2008 зупинив розпорядження Кабінету міністрів від 11 лютого 2008 року №261-Р про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОАО «Одеський припортовий завод».