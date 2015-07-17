Порошенко анонсував термінові телефонні переговори у "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на нараді з правоохоронними органами під час перебування у Дніпропетровській області.

“Відбудуться термінові переговори в “нормандському форматі” по телефонній конференції”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, до "нормандської четвірки" входять Україна, Франція, Німеччина і Росія.

Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини і Росії на зустрічі в Парижі 23 червня підтвердили відданість виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі.