Порошенко провів розмову у "Нормандському форматі"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент України висловив занепокоєння продовженням ескалації на Донбасі і закликав до повного виконання Мінських домовленостей. Він підкреслив, що Україна, на відміну від іншої сторони, виконує Мінські домовленості.

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Глава української держави наголосив на необхідності безумовного і негайного звільнення всіх заручників, в тому числі громадян України, які незаконно утримуються на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Надії Савченко.

Федеральний канцлер Німеччини і Президент Франції відзначили важливість ухвалення Українським Парламентом змін до Конституції у частині децентралізації влади.

Співрозмовники домовилися продовжити діалог наступного тижня, підкреслюється в повідомленні.