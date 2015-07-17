Порошенко провів розмову у "Нормандському форматі"
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, президент України висловив занепокоєння продовженням ескалації на Донбасі і закликав до повного виконання Мінських домовленостей. Він підкреслив, що Україна, на відміну від іншої сторони, виконує Мінські домовленості.
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Глава української держави наголосив на необхідності безумовного і негайного звільнення всіх заручників, в тому числі громадян України, які незаконно утримуються на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Надії Савченко.
Федеральний канцлер Німеччини і Президент Франції відзначили важливість ухвалення Українським Парламентом змін до Конституції у частині децентралізації влади.
Співрозмовники домовилися продовжити діалог наступного тижня, підкреслюється в повідомленні.