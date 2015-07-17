Члени ТСК з розслідування обставин конфлікту у Мукачеві скоро можуть виїхати на місце - нардеп

10:59, 17 липня 2015
Суспільство
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Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області найближчим часом можуть відвідати Закарпаття.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

На запитання, коли буде представлено звіт ТСК щодо подій в Мукачевому, Ляшко відповів, що звіт очікувався сьогодні, але, “як ми розуміємо, його не буде”.

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“Депутати, наскільки мені відомо з інформації Ігоря Мусійчука, який від фракції Радикальної партії працює в цій комісії, вони ближчим часом збираються поїхати на Закарпаття для того, щоб на місці з'ясовувати ситуацію”, - сказав Ляшко.

За його словами, напередодні відбулося засідання ТСК, яка “накопала достатньо матеріалів”. “Наскільки я поінформований, вже зібрані Тимчасовою слідчою комісією матеріали свідчать про масштабну корупцію, про масштабну контрабанду, про масштабні зловживання”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.

Головою ТСК визначено народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколу Паламарчука.

До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.

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