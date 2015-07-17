Члени ТСК з розслідування обставин конфлікту у Мукачеві скоро можуть виїхати на місце - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

На запитання, коли буде представлено звіт ТСК щодо подій в Мукачевому, Ляшко відповів, що звіт очікувався сьогодні, але, “як ми розуміємо, його не буде”.

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“Депутати, наскільки мені відомо з інформації Ігоря Мусійчука, який від фракції Радикальної партії працює в цій комісії, вони ближчим часом збираються поїхати на Закарпаття для того, щоб на місці з'ясовувати ситуацію”, - сказав Ляшко.

За його словами, напередодні відбулося засідання ТСК, яка “накопала достатньо матеріалів”. “Наскільки я поінформований, вже зібрані Тимчасовою слідчою комісією матеріали свідчать про масштабну корупцію, про масштабну контрабанду, про масштабні зловживання”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.

Головою ТСК визначено народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколу Паламарчука.

До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.