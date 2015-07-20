Активісти пікетують Одеську ОДА, вимагаючи не призначати росіянку Гайдар заступником Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, учасники протесту, серед яких відомі у місті проукраїнські активісти прийшли до будівлі ОДА на проспект Шевченка з прапором України та плакатами. На плакатах, зокрема, написано: «Маша не наша!», «Міхо! Це твоя помилка!», «Воно нам треба?!», «Маша – гумконвой з Раші» і т. д.

Присутні також розклали на асфальті великий плакат: «Волонтери Одеси через відкритий конкурс».

Як зазначають присутні, вони вимагають провести відкритий конкурс, і їм «незрозуміле призначення громадянки РФ».

До протестантів вийшов голова Одеської обласної ради Михайло Шмушкович, який сказав, що Саакашвілі зараз у місті немає, але він готовий зустрітися з активістами ввечері. Наразі пікетувальники залишаються біля будівлі ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі на зустрічі з членами Південноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації заявив, що має намір зробити Марію Гайдар своїм заступником.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження, дочка відомого російського політика Єгора Гайдара – одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

Марія Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Ехо Москви». Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Соціальний запит», раніше — координатор молодіжного руху «ТАК!». Один з творців ініціативної групи «Я вільний!». З 2006 року — член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії — член президії. У 2009-2011 роках — заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.