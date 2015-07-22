Генпрокуратура пообіцяла найближчими днями оголосити підозру конкретним посадовим особам УЦОЯО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора України Олег Заліско.

"За результатами проведених вчора слідчих дій органами МВС вручені повістки окремим посадовим особам з їхнім викликом протягом триденного строку відповідно для проведення слідчих дій", - заявив Заліско.

При цьому він запевнив, що "в найближчі дні буде оголошено підозру конкретним посадовим особам у вчиненні корупційних злочинів. Позиція Генеральної прокуратури в цьому випадку є чіткою: якщо це керівник органу, його заступники, відповідно в такому випадку буде прийнято однозначне рішення про звернення до суду про обрання запобіжного заходу, арешту".

Заліско пояснив, що повістки отримали всі керівники центру... Чотири особи".

Як повідомляв УНІАН, посадові особи начальницького складу УЦОЯО Міністерства освіти і науки викриті у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти та Реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, для зміни інформації на користь третіх осіб.

У Генпрокуратурі повідомили, що такі дії надавали цим особам незаконні переваги в доступі до вищої освіти, отримання нагород (медалей) і оплату навчання за бюджетні кошти, одночасно обмежуючи доступ до освіти обдарованої молоді.

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«Чиновники використовували зовнішнє незалежне оцінювання, яке є основним інструментом боротьби з корупцією в сфері освіти, для створення у власних інтересах і інтересах третіх осіб корупційного механізму доступу до вищої освіти», - наголосили в ГПУ.

21 липня була проведена спільна спецоперація Генпрокуратури, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У ході проведених обшуків вилучено комп'ютерне обладнання з доказами зазначених протиправних дій.

Генпрокуратура за матеріалами департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ розпочала кримінальне провадження за фактами несанкціонованого втручання і зміни інформації в Реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню МВС України.