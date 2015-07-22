Порошенко дав перше завдання новому очільнику Луганщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на нараді з активом Луганської області.

"Перше завдання вам - разом з СБУ, з іншими відомствами, почати свою діяльність з викорінення корупції при видачі перепусток, ви знаєте, як це робити", - сказав він.

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Президент наголосив також, що необхідно припинити потік нелегальних поставок товарів на окуповані території, особливо підакцизних, торгівля якими збагачує проросійських бандитів.

Президент зазначив, що громадськість регіону дуже схвально сприйняла ініціативу влади щодо створення логістичних центрів на лінії розмежування, де передбачаються групи соціальних товарів та ліків за «українськими» цінами, де наші земляки з тимчасово окупованих територій зможуть отримувати ці товари.

"Це один із дієвих способів дійсно подбати про долю наших співвітчизників, які зараз є просто заручниками агресора, заручниками бойовиків. Ви і для них, я хочу нагадати, а не лише для звільненої території, є головою обласної адміністрації Луганщини", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ про призначення Туки головою Луганської обласної державної адміністрації.