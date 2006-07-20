Українців не можуть вивезти з Лівану, повідомляє «Коммерсант-Украина».

Як повідомив 19 липня «Коммерсанту» посол України в Лівані Борис ЗАХАРЧУК, ліванські перевізники відмовляються надавати автобуси для перевезення українців до Сірії для подальшої евакуації їх до України.

Причина такого побоювання, за словами Б.ЗАХАРЧУКА, в тому, що до сірійського кордону від Бейрута зараз можна діставатися лише однією дорогою, яка постійно обстрілюється з моря. Крім того, як повідомив посол, у Посольства України в Лівані немає зв`язку з посольствами в Ізраїлі і Сірії (під час першої масової евакуації Посольство України в Ізраїлі домовлялося з військовими про припинення вогню і створення "зеленого коридору" для проходження автобусів з біженцями). Тепер посольство в Лівані змушене зв`язуватися з Ізраїлем і Сірією через Міністерство закордонних справ в Києві.

За словами Б.ЗАХАРЧУКА, в посольстві перебуває ще 400 заяв з проханням про евакуацію з Лівану. Окрім українських громадян, країну хочуть залишити члени їхніх родин і громадяни України, які не перебувають на консульському обліку. Навіть приблизних термінів другої масової евакуації ні в посольстві Лівану, ні в МЗС поки що не називають.

Нагадаємо, 18 липня з Лівану до України трьома чартерними авіарейсами було доставлено 369 українців і 11 іноземців, ще сімох було евакуйовано із сектору Газа. 19 липня з Лівану до України було відправлено ще 13 людей.