Балога: треба змінювати Конституцію, а не турбуватися через призначення чергового іноземця

Лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога вважає, сьогодні важливіше почати змінювати Конституцію, а не турбуватися, куди хочуть прилаштувати чергового іноземця.

«Хочу заспокоїти всіх, хто вважає що губернатор будь-якої області щось вирішує в сьогоднішніх умовах. Скоріше навпаки - виконує функції цапа-відбувайла. Бо в нього є лише задачі і обов'язки, а права і можливості - в силовому блоці влади, саме там, де і розповсюджується корупція», - зазначає він.

«Бо вважати, що Одеса перетвориться на Батумі, якщо губернатором призначити грузина - це так само наївно, як і сподіватися, що з кранів київських квартир потече шампанське, якщо головою КМДА призначити француза. Чи якщо Сільвіо Берлусконі стане головою Тернопільської ОДА, то ФК "Нива" в наступному сезоні виграє Лігу Чемпіонів», - порівняв політик.

На його думку уся креативна громадськість мала б обговорювати не прізвища, а концепції.

«І будувати для своїх громад реальні плани, а не повітряні замки. Бо так скоро країна буде здана в аутсорсинг іноземцям», - підсумував політик.