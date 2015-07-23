ГПУ не розкриває місця перебування скандального судді Чернушенка (документ)

Про це йдеться у листі-відповіді ГПУ на запит нардепа Мустафи Найєма.

"30.06.2015 року Верховною радою надано згоду на затримання та арешт (взяття під варту) Чернушенка А. В., однак до цього часу він залишив постійне місце проживання, у зв'язку з чим 02.07. винесено постанову про оголошення його в розшук", - йдеться у листі.

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Крім того, в Генеральній прокуратурі наголосили, що Чернушенко є недоторканним.

"На даний час ГПУ володіє інформацією щодо місця знаходження Чернушенка А.В., однак це є таємницею досудового розслідування", - зазначено у листі.

Як відомо, голову Апеляційного суду Києва звинувачують у втручанні в автоматизовану систему документообігу та хабарництві. Під час обшуків у кабінеті і будинку судді були знайдені чималі кошти, а також документи і SMS-листування з сином, в якому останній диктував, які рішення необхідно виносити у тій чи іншій справі.

8 липня Генеральна прокуратура України оголосила Чернушенка в розшук. Знайти його ГПУ доручила Службі безпеки України.

Про те, що Антон Чернушенко перестав з'являтися на роботі стало відомо на наступний день після того, як Верховна Рада зняла недоторканність зі скандального судді. Однак тоді прокуратура запевняла, що знає про його місцеперебування.