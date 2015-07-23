Порошенко прокоментував голосування депутатів за "валютний закон": Бійтеся данайців, що дари приносять

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ.

«Політична кон'юнктура, особливо зараз, перед місцевими виборами, дається взнаки. Наближення цих виборів спонукає певних політиків до солодких обіцянок, нездійснених мрій, відвертого популізму», – наголосив глава держави.

Порошенко зазначив, що замість КПУ, яка не потрапила до Верховної Ради, з’явились нові обіцяльники, які прикривають свої лівацькі ідеї не червоним прапором, а національним.

«Такі ідеї не мають мати місця в нашій коаліції. Ми повинні діяти відповідно до положень нашої Коаліційної угоди», – вважає президент.

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За словами Порошенка, популізм час від часу дозволяв політикам забезпечувати миттєві соціальні покращення для людей і знімати електоральні вершки для себе, але в довгостроковому плані він і сформував ту надзвичайно високу і болісну ціну, якою зараз майже кожен українець розплачується за дії популістів.

"Пружина випрямляється саме зараз. Недарма кажуть: бійтеся данайців, що дари приносять!" – наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів.

2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону в зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування.

Порошенко заявив, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи й знищення золотовалютних резервів України.